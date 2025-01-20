Bandırma-Bursa Karayolunda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Bandırma-Bursa karayolu Akçapınar yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bandırma-Bursa Karayolunda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kazada R.U, M.U, S.U ve M.U hafif şekilde yaralandı.

Kazada araçta sıkışan H.U ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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