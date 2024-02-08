Bandırma Füze Kulübü nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bandırma Füze Kulübü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, Bandırma Füze Kulübü 'nün çekim yerleri ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Bandırma Füze Kulübü nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bandırma Füze Kulübü nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 60 yılı aşkın bir süre önce uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli gencin Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu edinen filmin başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor. 

Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Bandırma Füze Kulübü nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmını Mudanya'da, bir kısmını Bandırma'da, büyük bir bölümü ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

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