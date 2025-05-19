Bandırma Vapuru'nda dedesinin izinde: "Ya istiklal ya ölüm" diyerek Samsun'a gitti

Atatürk ve silah arkadaşları, Bandırma Vapuru'na "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla bindi. İstanbul'dan Samsun'a üç gün süren o yolculuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilk adımı oldu.

"Dedemi hatırlıyorum vesaire ama bu somutlaştırdı." diyen Feyzioğlu, "Yani ben de olabilirdim bu gemide. Aynı yerlere baktık, aynı yerlerden geçtik. Aynı dalgaları gördük. Çok çok mutluyum. gidebildim." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN YOL BOYUNCA GÜVERTEDE OTURDULAR"

Dedesinin o yıllardan kalma askeri kamasını gösteren Çalıka, "Çok değer veririm buna, askeri kamasıydı. hem ayyıldız hem Osmanlı arması var. Künyesi var 'doktor binbaşı' yazıyor. Zaten binbaşı olarak emekli oldu." diye konuştu.

Dedesinin kendilerine anlattığı bir anıyı anlatan Çalıka, şöyle devam etti:

"Çok güldürürdü bizi. Deniz tutmuş. Herkesi dedi deniz tuttu. Ben dedi, koşa koşa aşağıya indik. Bir daha da çıkmadık. Fakat Atatürk ve yanında bir subay vardı, onlara hiçbir şey olmadı dedi. Bütün yol boyunca güvertede durdular. Ama biz mahvolmuştuk."