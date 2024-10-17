Bandırma'da 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Yakalanan kişinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 14 adet fişek, basılı bir adet şarjör, kutu içerisinde 49 adet olmak üzere toplam 64 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Konuya ilişkin tahkikat başlatılırken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın mal ve can güvenliği ile huzur ortamının devamını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.