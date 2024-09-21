Bandırma'da aranan 23 kişi yakalandı

İlçe genelinde yapılan uygulamada, yakalananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan kişiler bulunuyor. Ayrıca 14 kişi de yoklama kaçağı oldukları tespit edilerek gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 55 umuma açık yer de denetlendi. Kapalı alanda sigara içilmesine izin veren 6 işletme sahibine cezai işlem uygulandı. 300 aracın kontrol edildiği uygulamada, 41 araca toplam 143 bin 61 TL trafik cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.



Operasyonda 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet payp, 7.99 gram esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 1.35 gram bonzai ve 1.43 gram metamfetamin ele geçirildi.



Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti