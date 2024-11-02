Bandırma'da deniz ve kara taşımacılığında sis engeli

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah yaşanan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu.

Bandırma'da deniz ve kara taşımacılığında sis engeli

Bandırma'da sis sebebiyle trafikte görüş mesafesi düşerek şehir genelinde ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Görüş mesafesi 50 metrelere kadar düşerken, özellikle şehrin belirli noktalarında trafik yoğunlaştı. Denizde de etkili olan sis sebebiyle Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşandı.

Öne Çıkan Video

Fenerbahçe'de Mourinho şoku! Sakatlandığı anları paylaştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...