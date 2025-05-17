Bandırma’da metrekareye 70 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde bodrum ve zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji verilerine göre Bandırma'ya 6 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştü.