Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik kazası meydana geldi.  Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı

Bandırma-Erdek Kara Yolu, Erdek istikametinde seyir halinde olan  hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıkıp yan yattı.

Aracın içinde bulunan 2 kişi kaza sonucu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Ataştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Freni patlayan otomobil bariyerlere, ardından araca çarptı: 1 yaralı

Freni patlayan otomobil bariyerlere, ardından araca çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da DAEŞ operasyonu

Afyonkarahisar’da DAEŞ operasyonu

Yoldaki çukura lastiği sıkışan çöp kamyonu kurtarıldı

Yoldaki çukura lastiği sıkışan çöp kamyonu kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...