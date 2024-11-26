Bandırma'daki yem fabrikasında yangın

Bandırma yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında sabaha karşı çıkan yangına ekipler başarılı bir şekilde müdahale etti.



Yangına müdahalede çok sayıda ekip görev aldı.



Toplamda 8 araç ve 20 personel, yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU



Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken yetkililer incelemelerini sürdürüyor.