Bandit9'dan "gümüş mermi": Uzay sınıfı alüminyumdan üretildi

Araçlarını adeta sanat eserine dönüştüren Bandit9 yeni motosiklet modelini ortaya çıkardı.
NASA'nın uzay araçlarında kullandığı uzay sınıfı alüminyumdan üretilen araç adeta gümüş bir mermi gibi görünüyor. Şirketin daha önce ürettiği birçok modelin aksine Odyssey sınırlı sayıda olsa da satışa çıkacak.
EVE Odyssey, tüm aydınlatma sistemini, direksiyonu, benzin deposunu ve koltuğunu yekpare gövdeye yerleştirmeyi başarmış.
Motosiklete gücünü sağlayan ise Honda'nın 125cc'lik motoru. Bu güçle otobanda 100 km/sa hıza ulaşabiliyor.
Marka, motorun elektrikli bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.