Bandit9'dan "gümüş mermi": Uzay sınıfı alüminyumdan üretildi

Araçlarını adeta sanat eserine dönüştüren Bandit9 yeni motosiklet modelini ortaya çıkardı.

NASA'nın uzay araçlarında kullandığı uzay sınıfı alüminyumdan üretilen araç adeta gümüş bir mermi gibi görünüyor. Şirketin daha önce ürettiği birçok modelin aksine Odyssey sınırlı sayıda olsa da satışa çıkacak.