Banesha’yı öldürdü, yaşayıp yaşamadığını 3 kez kontrol etti

Trabzon’da öldürülen Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva’nın katil zanlısı Murat Baytar’ın, cinayetin ardında 3 kez olay yerine gidip kadının yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği belirlendi.



Olay, 10 Ekim’de Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva’nın cesedi, polisler tarafından metruk bir binada bulundu.



Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan Trabzon polisi, Mamisheva’nın son olarak cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar ile görüştüğünü tespit etti.



Baytar, cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda “Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim." dediği belirtildi.



İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Baytar, tutuklandı.