Bangladeş'te sel felaketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzattıklarını belirterek, başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başlandığını bildirdi.

Bangladeş'te sel felaketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinin ardından 'nin yardım faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD, koordinasyonunda yardımların bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, yardımların selden etkilenenlere ulaştırılmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

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