Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun: Parayı kripto borsasında kaybettim

Konya'da çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar’ın ifadesi ortaya çıktı. Paraları kendisinin ve nişanlısının hesabına geçirdiğini söyleyen Yazar, “Paranın 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim” dedi.

Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun: Parayı kripto borsasında kaybettim

'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Yazar’ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi.

Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar’ın kendi ve nişanlısı Settar Arslan’ın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift, dün gözaltına alındı.

Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun: Parayı kripto borsasında kaybettim - 1

"PARAYI KRİPTO BORSASINDA KAYBETTİM"

Perihan Yazar’ın, ilk ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, “Hesaba para aktarma işine mart ayında başladım. Paraları önce 25 müşterinin hesabına aktardım. Sonra onlara yanlışlık olduğunu belirtip, kendi ve nişanlımın hesabına geçmesini sağladım. Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim. 1,5 milyon TL ile de borçlarımı ödedim. 11 milyon 200 bin TL’yi de nişanlım Settar’ın hesabına aktardım” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...