Banka çıkışında 482 bin liralık gasp

İstanbul Esenyurt'ta bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı. Gaspçılarla, onlara direnen mağdur arasındaki arbede anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Banka çıkışında 482 bin liralık gasp

'da bir kişi, 482 bin lirasını çaldırdı.

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çeken Cafer Ç., arabasına binmek için dışarı çıktı.

Bu sırada yanına yaklaşan hafif ticari bir araçtan çıkan bazı kişiler, Cafer Ç.'den para dolu çantasını istedi.

Çantaya sarılarak vermek istemeyen Cafer Ç.'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.

Banka çıkışında 482 bin liralık gasp - 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, şüphelilerin Cafer Ç.'nin çantasındaki 482 bin lirayı gasbettiklerini belirledi.

Polis ekipleri, gaspçıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Gaspçılar ile kendilerine direnen mağdur arasındaki arbede anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

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