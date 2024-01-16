Banka çıkışında 482 bin liralık gasp

İstanbul'da bir kişi, 482 bin lirasını çaldırdı.

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankadan 1 milyon 900 bin lira çeken Cafer Ç., arabasına binmek için dışarı çıktı.



Bu sırada yanına yaklaşan hafif ticari bir araçtan çıkan bazı kişiler, Cafer Ç.'den para dolu çantasını istedi.



Çantaya sarılarak vermek istemeyen Cafer Ç.'den bir miktarını zorla alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.

