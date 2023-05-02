Banka çıkışında 860 bin liralık gasp

İstanbul'da bir kişi, 860 bin lirasını çaldırdı.



Alınan bilgiye göre, Z.A. isimli banka müşterisi, Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi Vadi Caddesi'nde bulunan banka şubesine para çekmek için geldi.



İşlemlerin tamamlanmasının ardından içinde 860 bin liranın bulunduğu siyah bir poşet ile şubeden çıkan Z.A.'nın yanına motosikletli ve kask takan iki şüpheli yaklaştı.



Poşeti almaya çalışan şüphelilere direnen Z.A. tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şüpheliler, paranın bulunduğu poşeti de alarak olay yerinden kaçtı.



Z.A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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