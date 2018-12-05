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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri banka dolandırıcılarına operasyon düzenledi. 42 şüpheli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Baskınlarda siber suçlar ekiplerine özel harekat timleri de destek verdi.



Yapılan araştırmalarda dolandırıcıların vatandaşların kimlik bilgilerini nasıl elde ettikleri de ortaya çıktı. Bir polis memurunun ve bir nüfus müdürlüğü çalışanının para karşılığı bilgileri şüphelilere verdiği belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında bu polis ve nüfus müdürlüğü çalışanı da var.



Siber suçlar ekipleri dolandırıcılık sistemini de ortaya çıkardı. Buna göre, bilgileri alan şüpheliler, müşterilerin bankalarda tanımlı telefon hatları için GSM şirketlerine başvuruda bulunuyorlardı.



''Telefonumu kaybettim'' ya da ''4.5G''ye geçeceğim'' diyerek yeni hat alıyorlardı. Aldıkları hattı banka tanımlayınca müşterinin telefonundaki hat bloke oluyordu. Müşteri hattına ne olduğunu anlamaya çalışırken dolandırıcılar hesapları boşaltıyordu.



35 banka müşterisinin hesaplarındaki yaklaşık 1 miyon lira bu yöntemle çalındı. Polisin baskınlarda yakaladığı 42 şüpheliden 37'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Siber suçlar polisi, GSM şirketlerinden telefon hatlarının çıkarılmasının çok kolay olduğunu, bu konuda güvenlik önlemi alınması gerektiğini vurguluyor.

