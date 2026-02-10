Banka görevlisi yalanıyla 750 bin liralık dolandırıcılık
10.02.2026 13:39
Samsun'da 3 şüpheli, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 750 bin TL dolandırdı. Şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 43 yaşındaki mağdur F.K., kendisini telefonla arayan ve banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden 750 bin TL gönderdiğini beyan etti.
Olayla ilgili yürütülen kapsamlı çalışmada, paranın şüpheli Ö.K.'nin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kuyumcudan altın alarak ayrıldıkları belirlendi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde Ö.K., H.U.A. ve E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.