Banka güvenlik görevlisi tuvalette başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Tepe Mahallesi'ndeki bir banka şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici görevle Marmaris'e gelen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Y.S., sabah işe geldikten sonra personelin kullandığı tuvalete girdi. Kısa süre sonra içeriden silah sesi duyuldu.

Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.