Banka hesabına 600 lira beklerken, 600 bin lira geldi
Sivas'ta seyyar bir tostçunun banka hesabına müşterisi tarafından yanlışlıkla 600 lira yerine 600 bin lira gönderildi.
Sivas'ta seyyar tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.
Bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 liralık hesabı ödemek isterken Engin’in hesabına yanlışlıkla 600 bin lira gönderdi.
Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağ fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaştı.
Fazla olan miktarı geri gönderen esnafın bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.
"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"
Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek şöyle konuştu:
"Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL’nin yattığını gördüm. Yüksek miktardaki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim."
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