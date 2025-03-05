Banka hesabına 600 lira beklerken, 600 bin lira geldi

Sivas'ta seyyar tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.

Bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 liralık hesabı ödemek isterken Engin’in hesabına yanlışlıkla 600 bin lira gönderdi.

Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağ fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaştı.



Fazla olan miktarı geri gönderen esnafın bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.