Banka hesabını kiralayanlara kötü haber: Ayakkabı boyacısının hayatı karardı

"Halka arza gireceğiz", "Kripto para ticareti yapacağız" gibi bahanelere ve "kolay kazanç" vaadine inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.



Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Çağrı Ayboğa, ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan ve mağdur olan kişilerle son dönemde daha sık karşılaştıklarını anlattı.



Ayboğa, kişilerin "Birçok hesaptan hissenin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz." veya "Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek." gibi bahanelerle, 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi.



ÖNCE KİŞİLERİN GÜVENİNİ KAZANIYORLAR



Banka bilgilerini paylaşmanın doğrudan suç olmadığını ancak bu hesaplar üzerinden işlenen suçlarda hesap sahiplerinin de sorumlu tutulduğunu ifade eden Ayboğa, kiralanan hesapların kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör finansmanında kullanılabildiğine dikkati çekti.



Kiraladıkları banka hesaplarını suç işlemek için kullanan kişilerin önce paraya ihtiyacı olan kişilerle iletişim kurarak güven kazandığını, "sadece borsa işlemi, kripto para ticareti yapacağız, sana karşılığında aylık ödeme yapalım." gibi söylemlerle hareket ettiğini aktaran Ayboğa, "işlenen suçlardan doğrudan cezalandırılacak kişi, hesabını kiralayan oluyor." dedi.



KAPORA ALIYORLAR



Dolandırıcıların kiraladıkları hesapları nasıl kullandığına da değinen Ayboğa, "Örneğin, dijital alışveriş platformuna, kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar. 20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora alıyorlar. Bunu da kripto para hesaplarına, yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor." dedi.



"180 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI"



Ayboğa, ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin de banka hesabı kiralama tuzağına düştüğüne işaret ederek "Bize müracaat eden ayakkabı boyacısı, kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşan kişilerce, 'Çok ciddi ticaretler yapıyoruz, vergi borcumuzdan dolayı hesaplarımızı kullanamıyoruz. Senin hesabına sadece yapmış olduğumuz ticaretin parasını alacağız. Vergisini yine kesip ödeyeceğiz. Tertemiz şekilde bunu ilerleteceğiz. Sen hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın.' denilerek dolandırılıyor." açıklamasında bulundu.

Boyacının durum karşısında heyecanlandığını anlatan Ayboğa, "Bir anlaşma sağlanıyor. Ayakkabı boyacısı müvekkilim, iki hesabını kiralayarak 7 bin lira kazandı ancak dolandırıcılık suçlarından 18 dosyası oluştu ve 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Çünkü bu tarz nitelikli dolandırıcılık suçlarında, kaç dosyan varsa o kadar ceza alırsın." dedi.



Müvekkilinin tutuklandığını, dolandırıcı çeteyi ortaya çıkarmak için ciddi çalışma yürütüldüğünü ancak bu şekilde kişinin suçsuzluğunun ispatlandığını dile getiren Ayboğa, "Müvekkilimiz o şekilde tahliye olabildi ama maalesef oldukça uzun süre tutuklu kaldı. Çok daha ciddi ceza da alabilirdi." ifadelerini kullandı.



Ayboğa, "IBAN'larını kiralayan kişiler, kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir. Kiralanan banka hesapları, yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor." bilgisini paylaştı.

