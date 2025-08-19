Banka hesaplarına dikkat: 8 bin lira için üç ay hapis yattı!

Mardin'de banka hesabını arkadaşına kullandıran Ömer Marık, üç ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Artuklu'da yaşayan Ömer Marık'a, yaklaşık üç ay önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin lira göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.'ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı.

Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, hesabı kullanan A.K.'yi yeniden gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Marık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

