Banka hesaplarına dikkat: 8 bin lira için üç ay hapis yattı!
Mardin'de banka hesabını 8 bin lira karşılığında arkadaşına kullandıran ve hesabına gelen 150 bin lira dolandırıcılık parası nedeniyle tutuklanan Ömer Marık, üç ay sonra tahliye edildi. Hesabı kullanan A.K. ise tutuklandı.
Mardin'de banka hesabını arkadaşına kullandıran Ömer Marık, üç ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
Artuklu'da yaşayan Ömer Marık'a, yaklaşık üç ay önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin lira göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi.
Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.'ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı.
Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, hesabı kullanan A.K.'yi yeniden gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Marık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"HESABINIZI KESİNLİKLE BAŞKASINA VERMEYİN"
Arkadaşına hesabını kullandırttığı için üç ay önce tutuklandığını söyleyen Marık, "Arkadaşıma hesabımı verdim, sonra para geldi. Parayı çekmemi istedi, ben de çekip ona verdim. Sonra bir anda tutuklandım ve neye uğradığımı şaşırdım." dedi.
Tahliye edildiğini ve adaletin yerini bulmasını beklediğini söyleyen Marık, "Benim çağrım; sakın kimseye güvenmeyin ve kesinlikle hesabınızı başkasına vermeyin. Yoksa mağdur olan siz olursunuz. Sonuçları da kötü olur." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Mardin
- Banka