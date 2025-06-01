Banka hesaplarına dikkat! Hesabına gelen 150 bin lira sonu oldu

Mardin'de bir kişi 8 bin lira karşılığında banka hesabını bir arkadaşına kullandırdı, gelen 150 bin lira paranın dolandırıcılık kaynaklı olması nedeniyle tutuklandı.

İddiaya göre olay şöyle yaşandı; bir arkadaşı Ömer Marık'a hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin lira göndereceğini söyledi.

A.K. isimli kişi Marık'a hesabını kullandırması karşılığında 8 bin lira teklif etti.

Marık teklifi kabul etti, hesabına gelen parayı çekerek A.K.'ye verdi.

Ancak Marık'ın hesabına gelen para dolandırıcılık kaynaklıydı.