Banka hesaplarına dikkat! Hesabına gelen 150 bin lira sonu oldu
Mardin'de yaşayan Ömer Marık, banka hesabını 8 bin liraya arkadaşına kiraladı. Marık, hesabına gelen 150 bin liranın dolandırıcılık kaynaklı bir para olması nedeniyle tutuklandı.
Mardin'de bir kişi 8 bin lira karşılığında banka hesabını bir arkadaşına kullandırdı, gelen 150 bin lira paranın dolandırıcılık kaynaklı olması nedeniyle tutuklandı.
İddiaya göre olay şöyle yaşandı; bir arkadaşı Ömer Marık'a hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin lira göndereceğini söyledi.
A.K. isimli kişi Marık'a hesabını kullandırması karşılığında 8 bin lira teklif etti.
Marık teklifi kabul etti, hesabına gelen parayı çekerek A.K.'ye verdi.
Ancak Marık'ın hesabına gelen para dolandırıcılık kaynaklıydı.
Genç adam bir süre sonra gözaltına alındı.
Dolandırıcılıkla suçlanan Marık, iddiaları reddetti, arkadaşı A.K.'yi suçladı.
Polis, A.K.'yi de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan ikiliden Ömer tutuklandı, A.K., serbest bırakıldı.
İFADESİNDE A.K.'Yİ SUÇLADI
Ömer Marık, ifadesinde arkadaşı A.K.'yi suçladı.
A.K.'nin kendisine, "Benim hesabım da bloke var, senin hesabını kullanabilir miyim?" dediğini anlatan Marık, "Bir yerden para geleceğini söyledi. Ben de inandım. Benim hesabıma 150 bin TL para transferi yapıldı. Ben bu parayı bankadan kendim giderek çektim. Daha sonra bankadan çıktım ve parayı teslim ettim." dedi.
Parayı teslim ettiğine A.K.'nin kendisine 8 bin lira verdiğini anlatan Ömer Marık, "Daha sonra ben de kredi borcumu ödedim. Ben gönderilen paranın dolandırıcılık suçuna konu bir para olduğunu bilmiyordum. Bana bir alacağının olduğunu söyledi." diye konuştu.
BİR HAFTADA BENZER YEDİ DOSYA AÇILDI
Ömer Marık bir aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Uzmanlar ise son dönemde bu tarz olaylarda artış gösterdiğine dikkat çekiyor.
Marık'ın avukatı, Mardin'de son bir haftada benzer yedi dosya açıldığını anlattı.
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