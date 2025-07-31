Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı

Şirkette çalışabilmek için banka hesap bilgileri ve kartını veren Sevinç hakkında 15 gün sonra, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 ayrı soruşturma başlatıldı.

Kentte züccaciyede çalışan Burak Sevinç, iddiaya göre, düğün masraflarını karşılayabilmek için arkadaşı H.B.U.'nun e-ticaret yapılan aile şirketinde işe girdi.

Burak Sevinç'in annesi Hacer Sevinç Yoldaş (42), nişanlı olan oğlunun masraflarını karşılayabilmek için arkadaşının şirketinde işe girdiğini belirterek, "Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor. Şu anda kendisi cezaevinde. Müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde, şikayet geri çekildiği halde, oğlum ömürlük ceza ile yargılanıyor." dedi.

Hacer Sevinç Yoldaş, oğlunun banka hesap numaralarının 15 gün karşı tarafta kaldığını, 15 günün sonunda durumu anlayınca hesabını kapattırdığını, ancak hesap üzerinden yapılan usulsüz işlemler nedeniyle yargılamalarının sürdüğünü söyledi.