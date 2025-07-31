Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı

Ankara'da banka kartını arkadaşına kullandırtan Burak Sevinç hakkında 17 ayrı dolandırıcılık soruşturması açıldı. Sevinç yargılandığı dosyalardan birinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı
Dolandırıcılık ağına operasyon

Dolandırıcılık ağına operasyon

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Ankara'da kartını arkadaşına veren Burak Sevinç hakkında 17 ayrı soruşturması açıldı.

Kentte züccaciyede çalışan Burak Sevinç, iddiaya göre, düğün masraflarını karşılayabilmek için arkadaşı H.B.U.'nun e-ticaret yapılan aile şirketinde işe girdi.

Şirkette çalışabilmek için banka hesap bilgileri ve kartını veren Sevinç hakkında 15 gün sonra, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 ayrı soruşturma başlatıldı.

Saç şekillendirici satışı vaadiyle dolandırılan B.K.K.'nin İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada Burak Sevinç'e, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 166 bin TL adli para cezası verildi.

Sevinç, karara itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı ancak itiraz reddedildi.

Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı - 1 Anne Hacer Sevinç

Burak Sevinç'in annesi Hacer Sevinç Yoldaş (42), nişanlı olan oğlunun masraflarını karşılayabilmek için arkadaşının şirketinde işe girdiğini belirterek, "Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor. Şu anda kendisi cezaevinde. Müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde, şikayet geri çekildiği halde, oğlum ömürlük ceza ile yargılanıyor." dedi.

Hacer Sevinç Yoldaş, oğlunun hesap numaralarının 15 gün karşı tarafta kaldığını, 15 günün sonunda durumu anlayınca hesabını kapattırdığını, ancak hesap üzerinden yapılan usulsüz işlemler nedeniyle yargılamalarının sürdüğünü söyledi.

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