Banka müdüründen 55 milyon dolarlık vurgun iddiası | Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera ek ifade verdi

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının ardından çalışma başlatmıştı.



Ekipler, yaptıkları çalışmada, şube müdürü Seçil Erzan'ın elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiğini saptamıştı.



Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan Seçil Erzan'ın elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirlemişti.



Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakalamıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA

DenizBank da, Levent Büyükdere Şubesi Müdürü'nün karıştığı olaya ilişkin açıklama yapmıştı.