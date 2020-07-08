Banka müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı: 3 çalışan karantinada

DHA 08.07.2020 - 15:12 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 15:16
Mardin'in Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin müdürü S.D. corona virüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı.
Covid-19 testi pozitif çıkan S.D., hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.
BANKA DEZENFEKTE EDİLDİ, 3 PERSONEL KARANTİNADA
Banka dezenfekte edilirken, S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel evlerinde karantinaya alındı.
Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.
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