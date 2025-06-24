Banka promosyon mesajlarına dikkat!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vatandaşlara cep telefonları üzerinden "Adınıza kredi kartı çıktı, promosyon parası yatırılacak, kart ücreti iadesi yapılacak" gibi söylemlerle gönderdiği mesaj bağlantılarıyla banka sistemlerine ulaştığı ve bu yolla dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığını tespit etti.



5 İLDE OPERASYON



İstanbul merkezli Ordu, Konya, Bursa ve Eskişehir'de özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu ele geçirildi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.