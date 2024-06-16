Banka şubeleri açılış tarihi: Bankalar ne zaman açılıyor?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Ancak idari izinlerle birlikte kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar 15-23 Haziran tarihlerinde tatil yapacak. Resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerle banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. Peki, bankalar ne zaman açılıyor?

Banka şubeleri açılış tarihi: Bankalar ne zaman açılıyor?

"Bankalar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı, bankalarda havale veya ödeme gibi işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. İşte, şubeleri açılış tarihi...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak.

Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.

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