Banka şubesine tüfekle girip kredi istedi! İfadesi ortaya çıktı

İddiaya göre; çok borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması üzerine elindeki tüfeği gösterdi. Bankada büyük panik yaşanırken, banka görevlilerinin sakinleştirdiği Selim T., ihbarla gelen polis ekiplerince yakalandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Selim T.'nin ifadesinde, "Çok borcum vardı, ödeyemedim. Ben de böyle bir yol denedim" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.