Banka şubesine tüfekle girip kredi istedi! İfadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de bir banka şubesine tüfekle girip kredi isteyen Selim T.'nin (56) ifadesi ortaya çıktı.

Banka şubesine tüfekle girip kredi istedi! İfadesi ortaya çıktı

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerindeki bir banka şubesine, dün 41 UE 595 plakalı otomobille gelen Selim T., araçtan aldığı tüfekle içeri girdi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İddiaya göre; çok borcu olduğunu söyleyerek isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması üzerine elindeki tüfeği gösterdi. Bankada büyük panik yaşanırken, banka görevlilerinin sakinleştirdiği Selim T., ihbarla gelen polis ekiplerince yakalandı.

Banka şubesine tüfekle girip kredi istedi! İfadesi ortaya çıktı - 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., işlemleri için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Selim T.'nin ifadesinde, "Çok borcum vardı, ödeyemedim. Ben de böyle bir yol denedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

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