Bankacı koca doktor eşinin parasına el koydu: Hesabını boşalttı, tehdit etti

Diş doktoru (30) Eda A., ve bankacı (28) Batuhan Ç., 2019 yılında evlenmeye karar verdi. Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan paralardan dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre Batuhan Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. Ancak Eda A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağını bu nedenle altınları bozdurmak istemediğini söyledi.



HESABINDAKİ PARALARI İSTEDİ



Sabah gazetesinin haberine göre, aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.

PARA TARTIŞMASI EVLİLİK BİRLİĞİNİ BOZDU



Eda A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Eda A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Çift arasında para yüzünden çıkan tartışmalar evlilik birliğini bozmaya devam edince akrabaları da tartışmalara şahit olmaya başladı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Mağdur kadın üzerindeki tehdit ve hakaretlere dayanamayarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eşinin kendisinden zorla paralarını aldığını, ölüm tehditlerine maruz kaldığını kişisel verilerini mesleğinden dolayı izinsiz kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Batuhan Ç., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli eşini tehdit etmediğini, zorla parasını almadığını iftiraya maruz kaldığını belirtti.

44,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Batuhan Ç.'nin eşine yönelik, 'eşe Karşı Basit Yaralama', 'Yol Kesmek Suretiyle Yağma', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek', Başkasının Bir Malı Teslimi Alınmasına Karşı Koymaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağme' ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 44,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemende hakim karşısına çıkacak.

