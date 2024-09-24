Bankacıdan 1,5 milyon liralık "uyuyan hesap" vurgunu

Eskişehir'de "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı yakalandı.

Bankacıdan 1,5 milyon liralık "uyuyan hesap" vurgunu

'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U.'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U.'yu gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U.'nun sorgusu devam ediyor.

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