Bankacının feci ölümü
Kayseri'de bankacı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Asım Ünal, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal (40), saat 05.00 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip balkondan düştü.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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