imsakiye

Bankacının feci ölümü

Kayseri'de bankacı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Asım Ünal, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Bankacının feci ölümü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal (40), saat 05.00 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip balkondan düştü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...