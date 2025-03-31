"Bankacıyım" yalanıyla 6 milyon lira dolandırdılar

Beylikdüzü'nde yaşayan B.A.'yı bir kişi, telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.



B.A. ilerleyen günlerde dolandırıldığını anlayıp hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon liranın çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.



Polis tarafından yapılan soruşturmada, telefonla arayan kişinin, 63 yaşındaki B.A.'yı hesaplarının başkası tarafından ele geçirildiğini ve gerekli düzeltme yapılana kadar parayı başka bir hesapta tutması gerektiğini söyleyerek kandırdığı belirlendi.



ŞÜPHELİNİN HESABINA GÖNDERMİŞ



Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.



TUTUKLANDILAR



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek biri kadın 7 şüphelinin kimliğine ulaştı.



Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

