"Bankacıyız" yalanıyla 6 milyon liralık vurgun

İstanbul'da bir kişi, dolandırıcılara 6 milyon lirasını kaptırdı.

Beşiktaş ilçesinde 10 Eylül Çarşamba günü polise başvuran mağdur D.K. (45), telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen şüphelilerin "Hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış." diyerek kendisini kandırdığını belirtti.

SEKİZ AYRI IBAN NUMARASI VERDİLER

D.K., kendisine iletilen sekiz ayrı IBAN numaralarına paraları gönderdiğini söyleyerek toplam 6 milyon 25 bin lira parasının çalındığını ifade etti.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada şüpheliler O.A.K. (19), F.A. (32), S.Ö. (32) ve B.G.'yi (34) gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olayı organize ettiği iddia edilen S.K.(21) de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

