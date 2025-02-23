Bankada kedi krizi: Mahsur kaldı, ekipler alarma geçti

Serik ilçesi Orta Mahallede özel bir bankanın açık olan makine dairesi kapısından içeri giren kedi için yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi Serik İtfaiye birimi ekipleri yönlendirildi. Bankanın makine dairesine girebilmek için banka yetkililerine durumu haber verildi. Yetkili kişinin gözetiminde itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla makine dairesine girdi.