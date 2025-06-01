Bankada korku dolu an: Müdüre bıçak çekti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen M.A, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiği ve paranın kendisine verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S.'ye bıçak çekti.

PANİK BUTONUNA BASTI

Banka görevlilerinin panik butonuna basması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Zanlı, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.