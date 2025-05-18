Bankada unutulmuş: Hırsız sandılar "Beyaz" çıktı

Uzun süre uyuyan ve çalışanlara kendini adeta unutturduğu için fark edilmeyen Beyaz, mesai bitiminin ardından kapanan bankada mahsur kaldı.

Sonrasında bir banka şubesine giren Beyaz, önce çalışanlar tarafından fark edilse de kısa sürede uykuya daldığı için rahatsız olmasın diye dışarıya çıkarılmadı.

"Beyaz" isimli köpek sıcak havadan bunalınca kendine serin bir yer aramak için dolaşmaya çıktı.

"HIRSIZ VAR SANDIK, KORKTUK"



Bankanın yakınında sohbet eden ve alarm sesleri üzerine bankayı kontrole gelen köpeğin sahibi Mehmet Sadık ve arkadaşları, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Görevlinin gelip banka şubesini açmasıyla köpeğine kavuşan Mehmet Sadık, "Köpeğimiz yıllardan beri yanımızda, biz besliyoruz. Arada bir kaçamak yapıyor" dedi.