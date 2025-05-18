Bankada unutulmuş: Hırsız sandılar "Beyaz" çıktı
Sarıyer'de bir bankanın şubesine giren "Beyaz" isimli köpek burada uyuyakaldı. Kapanan bankada mahsur kalan köpek, alarmı tetikleyince olanlar oldu.
Komedi filmlerini aratmayan olay İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'de geçen perşembe günü meydana geldi.
"Beyaz" isimli köpek sıcak havadan bunalınca kendine serin bir yer aramak için dolaşmaya çıktı.
RAHATSIZ OLMASIN DİYE DOKUNMADILAR
Sonrasında bir banka şubesine giren Beyaz, önce çalışanlar tarafından fark edilse de kısa sürede uykuya daldığı için rahatsız olmasın diye dışarıya çıkarılmadı.
Uzun süre uyuyan ve çalışanlara kendini adeta unutturduğu için fark edilmeyen Beyaz, mesai bitiminin ardından kapanan bankada mahsur kaldı.
ÇEVREDE PANİK YARATTI
Dışarı çıkmaya çalışan köpeğin hareketleri nedeniyle güvenlik sensörleri devreye girdi ve bankanın alarmı çalmaya başladı.
Hırsızlık şüphesi nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşadı.
"HIRSIZ VAR SANDIK, KORKTUK"
Bankanın yakınında sohbet eden ve alarm sesleri üzerine bankayı kontrole gelen köpeğin sahibi Mehmet Sadık ve arkadaşları, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.
Görevlinin gelip banka şubesini açmasıyla köpeğine kavuşan Mehmet Sadık, "Köpeğimiz yıllardan beri yanımızda, biz besliyoruz. Arada bir kaçamak yapıyor" dedi.
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