Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Samsun'da bir kişi, bankada veznenin önünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan saldırgan aranıyor.

Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
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'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Halit Hoşaf (43) ile Sadık Ö. (41), bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Sadık Ö., Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Hoşaf'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, motosikletiyle kaçan Sadık Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Halit Hoşaf’ın ilçede döner dükkanı işlettiği, Sadık Ö.'nün de sanayide hurdacılık yaptığı öğrenildi.

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