İstanbul'da bankadaki 2,5 milyon liralık hırsızlık 1,5 saat sonra fark edildi.

Olay, özel bir bankanın Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi.

Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

PARA DOLU ÇUVALI ÇALDILAR

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.



HIRSIZLIK 1,5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ



Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1,5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi.



Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı.



Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

YERDE SÜRÜNEREK BANKOLARIN OLDUĞU BÖLÜME GEÇTİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı.



Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.



Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.