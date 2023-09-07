Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp eden Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk - Gürcü uyruklu bir çetenin bankaları gözetleyerek yüklü para çeken vatandaşların araçlarına GPS takıp takibe aldığını, daha sonra da bu kişileri gasbettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çete, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp eden Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi

Polise başvuran bir vatandaş, işçilerin maaşını vermek için 1 Eylül günü bankadan 10 bin 350 euro çektiğini, şirket ortağı ile görüşmek için akaryakıt istasyonuna geldiğinde araçtan inen bir kişinin elindeki çantayı çekmeye çalıştığını, alamayınca araçtan inen ikinci şahsın kendisine yumruk atarak gasbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp eden Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi - 1

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğu ve mağdurları GPS takip cihazı ile takip edip gaspı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp eden Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi - 2

Yapılan çalışmalarda; çetenin sürekli araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş çıkış yaptıkları tespit edilirken, 16 Ağustos günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bankadan para çekenleri GPS ile takip edip gasp eden Türk- Gürcistan uyruklu çete çökertildi - 3

Şüphelilerin, Ankara'dan Afyonkarahisar'a sonrasında da Antalya'ya kaçtıkları tespit edilmesi üzerine, Türk- Gürcistan uyruklu çete, eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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