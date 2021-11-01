Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Bankaların çalışma saatleri değişti mi?)

Özellikle internet bankacılığı kullanmayan vatandaşlar tarafından bankaların açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Haberler 01.11.2021 - 11:41

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Bankaların çalışma saatleri değişti mi?)

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Para çekme-yatırma, maaş ödemeleri, SGK ve Bağ-Kur prim borcu ödemeleri gibi pek çok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor.

Peki, bankalar sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor?

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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