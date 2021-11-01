Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Bankaların çalışma saatleri değişti mi?)

Para çekme-yatırma, maaş ödemeleri, SGK ve Bağ-Kur prim borcu ödemeleri gibi pek çok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor.

Peki, bankalar sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor?



BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.



İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ



Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



TEB ÇALIŞMA SAATLERİ



TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.



ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ



Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir



ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ



ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

