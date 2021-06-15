Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Bankaların güncel çalışma saatleri)

Corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. 1 Haziran’da itibaren normalleşmeye geçilmesiyle birlikte bankaların çalışma saatleri de yeniden güncellendi.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ



Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ



TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.



Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ



Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ



ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

