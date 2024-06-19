Bankalar ne zaman açılacak, yarın açık mı? 9 günlük tatilde bankalar açılacak mı?

Bankaların açılacağı tarih, Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayram nedeniyle resmi tatile giren kamu ve özel bankaların açılacağı tarih, işlerini halletmek için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak, yarın açık mı? 9 günlük tatilde bankalar açılacak mı?

Bankalar ne zaman açılacak, yarın açık mı? 9 günlük tatilde bankalar açılacak mı?

Bankaların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalara başladı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşu 24 Haziran'a kadar kapalı olacak. Özel bankaların açılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak, yarın açık mı? 9 günlük tatilde bankalar açılacak mı?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak.

Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Buna göre; 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.

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