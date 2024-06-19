Bankaların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalara başladı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşu 24 Haziran'a kadar kapalı olacak. Özel bankaların açılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak, yarın açık mı? 9 günlük tatilde bankalar açılacak mı?



BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?



9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak.



Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.



Buna göre; 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.