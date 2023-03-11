Bankaları dolandıran şebekeye operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

9 İLDE 31 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ



Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.