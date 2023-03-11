Bankaları dolandıran şebekeye operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Bankaları dolandıran şebekeye operasyon: 23 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

9 İLDE 31 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.

Bankaları dolandıran şebekeye operasyon: 23 gözaltı - 1

23 GÖZALTI

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

POS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 POS cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin TL, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...