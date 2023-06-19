Bankanın güvenlik görevlisi 80 yaşındaki kadının 1 milyon lirasını kurtardı

Bursa'da telefonla arayan dolandırıcıların kandırdığı 80 yaşındaki Melahat Y., banka şubesine giderek hesabındaki 1 milyon lirayı çekmek istedi. Durumdan şüphelenen bankanın güvenlik görevlisi, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı.

Bankanın güvenlik görevlisi 80 yaşındaki kadının 1 milyon lirasını kurtardı

'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Melahat Y., kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.

Dolandırıcılar yaşlı kadından, adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek para istedi.

Dolandırıcıların bu talebi üzerine şubesine giden Melahat Y., hesabındaki 1 milyon lirayı çekmek istedi.

Durumdan şüphelenen bankanın güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Melahat Y.’nin parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek, bankadan ayrıldı.

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