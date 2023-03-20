Bankanın sistem açığını bulup 48 saatte milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankada sistem açığı olduğunu fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde, banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı.