Bankaya itiraz etti, 150 bin lirasını geri aldı

Karabulut, telefonuna gelen "Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın" şeklindeki metni incelemeden onayladı.

Ertesi gün kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini fark eden Karabulut, müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığı erişimini dondurdu.

Bankaya resmi itirazda bulunulmasının ardından yapılan incelemede, paranın bir un fabrikası üzerinden işleme alındığı ve Karabulut'un internet bankacılığı şifrelerinin değiştirildiği tespit edildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından 150 bin lira Karabulut'un hesabına iade edildi.

“MESAJI ONAYLADIĞIMDA KARTIMDAN 150 BİN LİRA ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜM”

Osman Karabulut mesajı onayladıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen hafta Cumartesi günü 11.30 gibi ‘Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın' dedi. Onayladığım zaman Pazar günü saat 16.00 gibi de kredi kartımdan 150 bin lira çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini arayarak kartım ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Pazartesi günü bankaya gelerek itiraz dilekçesini verdim. 3 gün sonra 20 bin lira çekildiği halde dönmüştü param. Aradım çocuklarıma alışveriş yapıp yapmadıklarını sordum. Yok, dediler. Ondan sonra kartımı ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Bankaya itiraz dilekçesi verdiğimde banka paramı ödedi. Banka ‘Eğer bankamızdan kaynaklanan bir boşluk varsa bu parayı öderiz. Ama sizden kaynaklanan bir boşluk varsa ödemeyiz' dedi. Param geri ödendi."

“VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI LAZIM”

Hesabından çekilen paranın bir un fabrikasından olduğunu söyleyen Karabulut, "İnternet bankacılığına giriş şifrelerimi iptal etmişler. Yeniden şifre alarak internet bankacılığına öyle girdim. 4-5 gün sonra param iade edildi. Bana gelen mesajı iptal olarak tıklamamla yanlış anladım ve bunlar oldu, onay vermişim. Herkese şunu söylerim kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın. Bakıp öyle onaylayın veya direkt silin. Bankadaki memur arkadaş 1 hafta 15 gündür saldırılar olduğunu söyledi, vatandaşların dikkatli olmaları lazım" dedi.