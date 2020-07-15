Banko Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Banko Piyango bilet sorgulama

ntv.com.tr 15.07.2020 - 10:27
milli piyango İdaresi'nin yeni oyunu Banko Piyango'ya ilgi sürüyor. Haftanın her günü gerçekleşen Banko Piyango çekilişinde dün akşam ikramiye sahipleri belli oldu.
BANKO PİYANGO SONUÇLARI
50.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 30768
Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar: 0768
Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar: 768
Son 2 rakamına göre 10 TL ikramiye kazanan numaralar: 68
Son 1 rakamına göre 2 TL ikramiye kazanan numaralar: 8
BANKO PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Banko Piyango bilet sorgulama işlemini 'http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_bankopiyango.php' adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.