Banko Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Banko Piyango bilet sorgulama

Banko Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Haftanın her günü çekilen oyunda kazandıran biletler belli oldu. İşte Banko Piyango bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

ntv.com.tr 15.07.2020 - 10:27

Banko Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Banko Piyango bilet sorgulama

İlişkili Haberler

Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Piyango bilet sorgulama

Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Piyango bilet sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

milli piyango İdaresi'nin yeni oyunu Banko Piyango'ya ilgi sürüyor. Haftanın her günü gerçekleşen Banko Piyango çekilişinde dün akşam ikramiye sahipleri belli oldu.

BANKO PİYANGO SONUÇLARI

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 30768

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar: 0768

Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar: 768

Son 2 rakamına göre 10 TL ikramiye kazanan numaralar: 68

Son 1 rakamına göre 2 TL ikramiye kazanan numaralar: 8

BANKO PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Banko Piyango bilet sorgulama işlemini 'http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_bankopiyango.php' adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...