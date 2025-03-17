Bankpozitif yönetimi TMSF'ye devredildi: Payfix operasyonunda 31 şüpheli tutuklandı

Payfix isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bankanın ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 29’u adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un da bulunduğu 29 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Yasa dışı sanal bahis soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 31 şüpheli tutuklandı. 21 kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu, geri kalan şahıslar ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

