Bankta oturan kişiyi dövüp parasını gasbetti
Antalya'da bankta oturan bir kişi dövdükten sonra gasbeden kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bankta oturan kişiyi dövdükten sonra gasbeden kişi yakalandı.
Olay, dün saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi.
Sırt çantası ve valiziyle beraber cadde üzerindeki bankta oturan Ertuğrul D.'nin yanına gelen Ali T. ve arkadaşı K.G. (11), sigara istedi.
Kendisine uzatılan sigara paketini alan Ali T., Ertuğrul D.'yi tokatladı. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra geri dönen Ali T., kafa attığı Ertuğrul D.'yi yere düşürdü. Ali T. ardından Ertuğrul D.'nin başına yumruk atıp, tekmeledi.
Cebindeki kesici aleti çıkarmak isteyen Ali T., Ertuğrul D.'yi tekrar yumrukladı.
Ertuğrul D.'nin bin lirasını gasbeden Ali T., daha sonra arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.
Sırt çantasıyla valizini alan Ertuğrul D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede gelen Muratpaşa Suç ve Araştırma, Gasp Büro amirliği ekipleri, güvenlik kamerası incelemesi sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi.
Ekipler, Ali T. ve arkadaşı K.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ali T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Türkiye
- Gasp