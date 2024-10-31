Bankta oturan ortaokul öğrencileri ölümden döndü

Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’ndeki ADEKA Ortaokulu’nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti.



Merminin banka saplanırken ölümden dönen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yapıp, banka saplanan mermiyi çıkardı.



Ekipler, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.